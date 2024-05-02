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Проживающие в Азербайджане украинцы выступили с заявлением в поддержку Киева

Проживающие в Азербайджане украинцы выступили с заявлением в поддержку Киева Украинцы и друзья Украины в Азербайджане подписали открытое заявление в связи с "Формулой мира" украинского президента Владимира Зеленского и усилением помощи в целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 21:44
Проживающие в Азербайджане украинцы выступили с заявлением в поддержку Киева

Украинцы и друзья Украины в Азербайджане подписали открытое заявление в связи с "Формулой мира" украинского президента Владимира Зеленского и усилением помощи в целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Report, в документе особо упоминаются налаженные между Украиной и Азербайджаном отношения дружбы и взаимоуважения.

Также подчеркивается безоговорочная поддержка азербайджанской стороной суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, высоко оценена помощь, оказанная высшим руководством Азербайджана в целях ликвидации негативных последствий войны.

В заявлении отражен призыв к дальнейшему оказанию гуманитарной и другой необходимой помощи Украине. Констатируется необходимость присоединиться к реализации "Формулы мира", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, с целью достижения глобальной стратегии снижения рисков безопасности и принципа неприменения силы и угрозы силой.

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Версия на английском языке Ukrainians living in Azerbaijan issue statement on support for Kyiv
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan ukraynalılar Kiyevə dəstək bəyanatı ilə çıxış ediblər

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