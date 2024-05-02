Проживающие в Азербайджане украинцы выступили с заявлением в поддержку Киева

Украинцы и друзья Украины в Азербайджане подписали открытое заявление в связи с "Формулой мира" украинского президента Владимира Зеленского и усилением помощи в целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Также подчеркивается безоговорочная поддержка азербайджанской стороной суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
Кроме того, высоко оценена помощь, оказанная высшим руководством Азербайджана в целях ликвидации негативных последствий войны.
В заявлении отражен призыв к дальнейшему оказанию гуманитарной и другой необходимой помощи Украине. Констатируется необходимость присоединиться к реализации "Формулы мира", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, с целью достижения глобальной стратегии снижения рисков безопасности и принципа неприменения силы и угрозы силой.