Проживающие в Азербайджане украинцы выступили с заявлением в поддержку Киева

Украинцы и друзья Украины в Азербайджане подписали открытое заявление в связи с "Формулой мира" украинского президента Владимира Зеленского и усилением помощи в целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинцы и друзья Украины в Азербайджане подписали открытое заявление в связи с "Формулой мира" украинского президента Владимира Зеленского и усилением помощи в целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Report , в документе особо упоминаются налаженные между Украиной и Азербайджаном отношения дружбы и взаимоуважения.

Также подчеркивается безоговорочная поддержка азербайджанской стороной суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, высоко оценена помощь, оказанная высшим руководством Азербайджана в целях ликвидации негативных последствий войны.

В заявлении отражен призыв к дальнейшему оказанию гуманитарной и другой необходимой помощи Украине. Констатируется необходимость присоединиться к реализации "Формулы мира", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, с целью достижения глобальной стратегии снижения рисков безопасности и принципа неприменения силы и угрозы силой.