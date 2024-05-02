Помощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, принимавшая участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, встретилась с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовы

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, принимавшая участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, встретилась с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, на встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана с Россией на различных платформах. Отмечены тесные связи во многих сферах, в том числе в гуманитарной.

Было отмечено, что в более 300 средних школ в Азербайджане обучение проходит на русском языке, функционируют Бакинский славянский университет, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, а так же бакинские филиалы Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.M.Сеченова.

Упомянули и успешные проекты в гуманитарной сфере, реализованные в ходе 20-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, в Азербайджане и за его пределами, а также в Российской Федерации. Отмечена деятельность павильона “Азербайджан” на ВДНХ, который был капитально восстановлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева, работа российского представительства Фонда по дальнейшему расширению двусторонних связей.