О нас

Помощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России

Помощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, принимавшая участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, встретилась с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовы
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 17:53
Помощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, принимавшая участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, встретилась с помощником президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, на встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана с Россией на различных платформах. Отмечены тесные связи во многих сферах, в том числе в гуманитарной.

Было отмечено, что в более 300 средних школ в Азербайджане обучение проходит на русском языке, функционируют Бакинский славянский университет, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, а так же бакинские филиалы Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.M.Сеченова.

Упомянули и успешные проекты в гуманитарной сфере, реализованные в ходе 20-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, в Азербайджане и за его пределами, а также в Российской Федерации. Отмечена деятельность павильона “Азербайджан” на ВДНХ, который был капитально восстановлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева, работа российского представительства Фонда по дальнейшему расширению двусторонних связей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı layihələri müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi