Президент Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что взаимные визиты высокого уровня служат дальнейшему укреплению сотрудничества, в этой связи была затронута важность визита президента Казахстана в нашу страну некоторое время назад.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.