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Президент Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге

Президент Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге 17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 14:04
Президент Ильхам Алиев позвонил своему казахстанскому коллеге

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что взаимные визиты высокого уровня служат дальнейшему укреплению сотрудничества, в этой связи была затронута важность визита президента Казахстана в нашу страну некоторое время назад.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev makes phone call to President of Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev qazaxıstanlı həmkarına zəng edib

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