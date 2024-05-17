Страны ОТГ будут развивать сотрудничество по вопросам сохранения и укрепления семьи

Тюркоязычные государства намерены развивать сотрудничество по вопросам сохранения и укрепления семьи.

Тюркоязычные государства намерены развивать сотрудничество по вопросам сохранения и укрепления семьи.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Star, ожидается, что на первой встрече министров социальной политики стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая пройдет сегодня в Турции, состоится обмен мнениями по этому вопросу.

Отмечается, что между Турцией и Узбекистаном был подписан "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере социальных услуг".

В рамках мероприятия планируется встреча министра семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гекташ с председателем Государственного комитета Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой и другими коллегами.