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МИД: Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана

МИД: Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 12:43
МИД: Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана

Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о том, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал Азербайджан диктатурой.

По его словам, подобные заявления Франции в адрес Азербайджана совершенно неприемлемы и решительно отвергаются официальным Баку.

"В Азербайджане полностью обеспечены фундаментальные права и свободы, в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков убиваются активисты, широко распространены случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также антисемитизм. С момента восстановления независимости Азербайджан формировался и развивался как общество, верное демократическим ценностям. Азербайджан является страной, где люди разных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в условиях безопасности и добрососедства.

Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще большему негативному влиянию на отношения между Азербайджаном и Францией", - сказал он.

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Версия на английском языке Baku: French side must apologize for its statement regarding Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Fransa tərəfi üzr istəməlidir

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