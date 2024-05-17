О нас

Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с вице-премьером Эфиопии

Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с вице-премьером Эфиопии
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 12:33
Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с вице-премьером Эфиопии

Премьер-министр Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с находящимся в Азербайджане заместителем премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Темесгеном Тируне.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, на встрече было заявлено, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Эфиопией.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, обсуждены вопросы расширения азербайджано-эфиопских связей по ряду направлений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Efiopiya Baş nazirinin müavini ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi