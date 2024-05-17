Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с вице-премьером Эфиопии

Премьер-министр Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с находящимся в Азербайджане заместителем премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Темесгеном Тируне.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, на встрече было заявлено, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Эфиопией.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, обсуждены вопросы расширения азербайджано-эфиопских связей по ряду направлений.