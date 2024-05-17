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В Женеве прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении

В Женеве прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении 16 мая в Женеве в рамках 1-го заседания оргкомитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов состоялась вторая встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 11:25
В Женеве прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении

16 мая в Женеве в рамках 1-го заседания оргкомитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов состоялась вторая встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на встрече продолжилось обсуждение вопросов, связанных с тем, как парламенты двух стран могут поддержать мирный процесс на фоне продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о продолжении диалога между парламентами.

11:06

Спикеры парламента Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян провели в Женеве провели переговоры.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Встреча состоялась в рамках первого заседания Подготовительной комиссии VI Всемирной конференции председателей парламентов Межпарламентского союза.

Отметим, что вчера они провели короткую беседу.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian parliament speakers meet in Geneva
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrləri Cenevrədə görüşüb, dialoqun davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər - YENİLƏNİB

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