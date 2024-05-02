Джейхун Байрамов: Договоренности по границе – прогресс в мирной повестке между Баку и Ереваном

Последние договоренности между комиссиями по делимитации Азербайджана и Армении являются весьма позитивным прогрессом в рамках мирной повестки дня.

Последние договоренности между комиссиями по делимитации Азербайджана и Армении являются прогрессом в рамках мирной повестки дня.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в том числе о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр подчеркнул, что Баку полон решимости добиться реальных результатов по всем пунктам процесса нормализации.