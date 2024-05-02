Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека МПА АСЕАН о постконфликтной ситуации в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал генсека Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман о постконфликтной ситуации в регионе и процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал генсека Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман о постконфликтной ситуации в регионе и процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Байрамов провел встречу с Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман в рамках ее визита в Азербайджан для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МПА АСЕАН, вопросы организации СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, а также текущую региональную ситуацию в постконфликтный период и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения взаимной поддержки и солидарности со странами АСЕАН в рамках многосторонних платформ.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение межпарламентскому сотрудничеству и диалогу, и заинтересован в продолжении контактов с МПА АСЕАН.

Генеральный секретарь в свою очередь отметила важность таких инициатив, как Всемирный форум межкультурного диалога, в том числе важность дальнейшего расширения межпарламентских связей.