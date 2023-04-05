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Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе

Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе

Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения.

Как передает Report об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Поздравив таджикского коллегу и весь братский таджикский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана, глава государства отметил: «То, что я вижу, и то, о чем мне говорил президент Таджикистана о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще краше и еще более удобной для гостей и для жителей».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "İlbəil gözəlləşən Düşənbə şəhərinin coşqun inkişafını görəndə çox sevindim"

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