Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе

Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе

Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения.

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Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения. Как передает Report об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Поздравив таджикского коллегу и весь братский таджикский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана, глава государства отметил: «То, что я вижу, и то, о чем мне говорил президент Таджикистана о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще краше и еще более удобной для гостей и для жителей». Подпишитесь на наш Telegram канал