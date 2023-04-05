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Генсек: НАТО начнет разработку стратегической многолетней программы помощи Украине

Генсек: НАТО начнет разработку стратегической многолетней программы помощи Украине Министры иностранных дел НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи, которая продлится после конфликта в Украине.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 17:17
Генсек: НАТО начнет разработку стратегической многолетней программы помощи Украине

Министры иностранных дел НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи, которая продлится после конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Мы договорились начать развивать многолетнюю программу помощи для Украины, которая поможет привести украинские силы и вооружения в соответствие со стандартами НАТО, потому что будущее Украины принадлежит евроатлантической семье", - сказал он. При этом Столтенберг не привел никаких деталей будущей программы помощи Украине.

Ранее генсек альянса сообщил, что страны НАТО передали Украине вооружений на сумму 65 млрд евро и сейчас готовят долгосрочную программу военных поставок.

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