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Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана уже не существует внутренних угроз

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана уже не существует внутренних угроз В регионах, где наши страны расположены, существуют, конечно, внешние угрозы, и оперативная работа в этом направлении позволяет минимизировать риски. Но у Азербайджана уже не существует внутренних угроз.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 15:35
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана уже не существует внутренних угроз

В регионах, где наши страны расположены, существуют, конечно, внешние угрозы, и оперативная работа в этом направлении позволяет минимизировать риски. Но у Азербайджана уже не существует внутренних угроз.

Как сообщает Report, об этом сказал 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Отрадно видеть, что на пространстве наших стран общественно-политическая стабильность укрепляется и наши государства успешно противостоят многим вызовам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана уже не существует внутренних угроз:" В результате проведенных мероприятий три недели назад полностью восстановлен суверенитет Азербайджана и, конечно же, это открывает возможности для укрепления безопасности и достижения мира в нашем регионе. Мы на это настроены и считаем, что альтернативы этому нет".

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