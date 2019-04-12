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Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Президент Ильхам Алиев принял Валентину Матвиенко

12 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече президент Ильхам Алиев вручил председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко орден "Достлуг" Азербайджана.

Валентина Матвиенко награждена этим орденом распоряжением главы нашего государства за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

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