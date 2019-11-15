Президент Ильхам Алиев принял соучредителя и заместителя председателя Центра Симона Визенталя и руководителя Конгресса христианских лидеров США

15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял соучредителя и заместителя председателя Центра Симона Визенталя, еврейского религиозного деятеля раввина Абрахама Купера и руководителя Конгресса христианских лидеров США, евангелистского религиозного деятеля Джонни Мура.

Как сообщает Report, раввин Абрахам Купер сказал:

- Считаю, что Саммит был восхитительным и успешным. Надеюсь, что Азербайджан, как лидирующая страна, продолжит усилия не просто на словах, а преподнесением себя с точки зрения многоконфессиональности и лидерства. Приезжая сюда, мы чувствуем себя как дома. Нам известно, что это стало возможным в основном в результате Вашего личного руководства и совместных усилий Вашего покойного отца.

В ходе беседы был также затронут армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Ильхам Алиев заявил, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы Арменией, что наши соотечественники изгнаны из родных очагов.

Президент Ильхам Алиев:

- Все азербайджанцы были изгнаны со своих земель, после чего армяне организовали незаконный, пресловутый референдум, результаты которого никто не признает. С того времени они несколько раз организовывали такие референдумы, однако правительства Соединенных Штатов Америки, России и Франции – стран-сопредседателей Минской группы открыто осудили это. Они разрушили наши мечети, мы же реставрировали армянскую церковь. То есть это – показатель нашего и их отношения к религиозным памятникам. Азербайджан является многоконфессиональной, мультиэтнической страной, Армения же – моноэтническим государством. Представители всех остальных этнических групп изгнаны. Я слышал, что в Армении якобы есть руководитель еврейской общины, однако его фамилия то ли Карапетян, то ли Варапетян. Там нет евреев, нет азербайджанцев.

Раввин Абрахам Купер: Однако там есть антисемитизм.

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно, есть антисемитизм. Не знаю, известно вам об этом или нет. Одна из тем в рамках Саммита СНГ в городе Ашгабад, где в октябре нынешнего года встретились руководители республик бывшего Советского Союза, была связана с проведением 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, я взял слово и сказал, что Азербайджан и другие страны СНГ выступают с единой позиции в связи с осуждением фашизма. Говоря о героизации нацистов, я сказал, что, к сожалению, в нашем регионе, на пространстве СНГ есть страна, воспевающая фашистов. Я назвал служившего фашистам Гарегина Тер-Арутюняна, в честь которого правительство Армении возвело памятник высотой шесть метров. Это был человек, которому во времена фашистской Германии, войны принадлежат слова «Погибший во имя Германии, погиб по имя Армении», этот человек причастен к убийству представителей различных национальностей, в том числе евреев и других людей. Он создал в Болгарии тайную сеть. Была создана шпионская сеть. Он был арестован, лишен свободы на длительный срок и скончался в тюрьме города Владимир. Я призвал новое правительство Армении снести этот памятник, так как его возвело прежнее правительство. Новое правительство преподносит себя как демократическое. Покажите это, снесите памятник. Мои обвинения были направлены не против него, а против его предшественников, свергнутых в результате пресловутой революции. Он сказал: Солженицын тоже находился в плену, во Владимирской тюрьме оказались и многие другие советские диссиденты. Таким образом, он фактически говорил, что убийца-фашист и Солженицын это одно и тоже. Трудно представить более абсурдное заявление. Поэтому, конечно, нам следует говорить все, как есть. Нам известно, что в Америке, России, Франции, во всех странах-сопредседателях Минской группы действует армянское лобби. Но есть одна истина. Можно ли терпеть в центре Еревана этот памятник накануне 75-й годовщины Победы. Сегодня они – мне это известно из печати – хотят построить памятник в Болгарии. Один такой памятник они возвели в российском городе Армавир. Один смелый человек облил его черной краской, и сегодня армянская диаспора совершает нападки на него. Они защищают фашиста. Поэтому, конечно, мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести этот памятник.

Раввин Абрахам Купер: В частности, как нам известно, в конце января в Аусшвице, возможно, состоится последнее заседание по случаю его годовщины. Говоря точнее, большинство руководителей стран бывшего Советского Союза, несмотря на то, что это обойдется им дорого, гордятся тем, что сыграли большую роль в победе над Гитлером и его соратниками. Это – приемлемое время для обеспечения присоединения Армении к другим государством. К сожалению, история в Европе пишется заново и возводятся памятники соратникам нацистов, тем, что совершал массовые расправы.

Президент Ильхам Алиев: Совершенно верно. Накануне 75-й годовщины Победы нам – я имею ввиду политиков, общественных деятелей, религиозных лидеров, НПО, медиа – необходимо консолидировать усилия. Мы должны выступать с данной позиции, так как это – большая угроза. Это означает не только искажение истории. Это создает почву для дальнейшей дискриминации.