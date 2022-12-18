Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия

18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовск

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18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом бен Абдель Азизом аль-Фалихом. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Krallığının investisiya nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB