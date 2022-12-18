Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия

18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом бен Абдель Азизом аль-Фалихом.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская АравияПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия 18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовск
Внешняя политика
18 декабря 2022 г. 13:25
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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Səudiyyə Krallığının investisiya nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives delegation led by Investment Minister of Saudi Arabia