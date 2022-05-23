Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, глава государства проинформировал о состоявшейся вчера в Брюсселе встрече между Президентом Азербайджана, президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Президент Ильхам Алиев коснулся обсужденных во время встречи вопросов, связанных с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, представленными Азербайджаном в этой связи пятью принципами, основанными на международном праве, нормализацией отношений между двумя странами, открытием транспортных коридоров, делимитацией границ. Президент Азербайджана сказал, что положительно оценивает итоги трехсторонней встречи.

В то же время глава нашего государства сообщил, что сегодня издано Распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Ильхам Алиев также отметил, что стороны пришли к договоренности об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве как железной, так и автомобильной дорог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за информацию о трехсторонней встрече и высоко оценил достигнутые на ней положительные результаты.

Президенты Азербайджана и Турции подчеркнули важность скорейшего достижения мира в регионе.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонних дружественных и братских отношений и предстоящим контактам.