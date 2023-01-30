Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей

Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей.
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"Конечно, главную оценку Виктору (Виктор Орбан – ред.) дал дружелюбный венгерский народ, и, неоднократно доверяя ему, они проявляли свою мудрость и в то же время правильно оценивали его самоотверженную деятельность. Желаю моему дорогому другу будущих успехов и будущих побед. На политической плоскости нас можно считать ветеранами. Не из-за нашего возраста. Виктор был избран лидером в более раннем возрасте, чем я, в 35 лет. Я немного позже его, в 41 год. У нас по-прежнему есть сила, и я уверен, что наша личная дружба и сотрудничество в качестве лидеров стран будут продолжаться еще долгие годы", - подчеркнул глава государства.