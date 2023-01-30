О нас

Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей

Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 22:28
Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей

Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште.

"Конечно, главную оценку Виктору (Виктор Орбан – ред.) дал дружелюбный венгерский народ, и, неоднократно доверяя ему, они проявляли свою мудрость и в то же время правильно оценивали его самоотверженную деятельность. Желаю моему дорогому другу будущих успехов и будущих побед. На политической плоскости нас можно считать ветеранами. Не из-за нашего возраста. Виктор был избран лидером в более раннем возрасте, чем я, в 35 лет. Я немного позже его, в 41 год. У нас по-прежнему есть сила, и я уверен, что наша личная дружба и сотрудничество в качестве лидеров стран будут продолжаться еще долгие годы", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz Macarıstanda özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik, dostlar arasında hiss edirik"

Самое важное

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi