Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей

Президент Ильхам Алиев: Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей

Мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей.

https://static.report.az/photo/15574a90-798b-33e6-a9d6-bf6e5d2522a3.jpg https://static.report.az/photo/15574a90-798b-33e6-a9d6-bf6e5d2522a3.jpg