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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 15:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

"Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко–культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and countries of Central Asia are bound by centuries-long brotherhood ties
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanı və Mərkəzi Asiya ölkələrini çoxəsrlik qardaşlıq münasibətləri bağlayır"

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