Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений.

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

"Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко–культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом.