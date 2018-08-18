Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с кончиной 7-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выдающегося политического деятеля Кофи Аннана. Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубоко опечален известием о кончине 7-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выдающегося политического деятеля Кофи Аннана.

Руководя долгие годы Организацией Объединенных Наций, Кофи Аннан внес важный вклад в сохранение мира и стабильности, предотвращение глобальных угроз и опасностей, обеспечение устойчивого развития на планете.

Кофи Аннану принадлежат особые заслуги в углублении сотрудничества между Aзербайджанской Республикой и ООН во всех направлениях.

B связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам и сотрудникам возглавляемой Вами организации".