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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с кончиной 7-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выдающегося политического деятеля Кофи Аннана. Как сообщает Report, в тексте письма говорится:   

    "Глубоко опечален известием о кончине 7-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выдающегося политического деятеля Кофи Аннана.

    Руководя долгие годы Организацией Объединенных Наций, Кофи Аннан внес важный вклад в сохранение мира и стабильности, предотвращение глобальных угроз и опасностей, обеспечение устойчивого развития на планете.

    Кофи Аннану принадлежат особые заслуги в углублении сотрудничества между Aзербайджанской Республикой и ООН во всех направлениях.

    B связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам и сотрудникам возглавляемой Вами организации". 

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