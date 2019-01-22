Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании SAP SE

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, Билл Макдермотт преподнес на встрече главе государства свою книгу.

В ходе беседы Билл Макдермотт выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном, отметил, что реформы, осуществляемые в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева, и программы развития нашей страны вызывают большой интерес. Сообщив, что SAP SE уже открыла офис в Баку, Билл Макдермотт выразил готовность компании оказать поддержку в реализации осуществляемой президентом Ильхамом Алиевым экономической политики и формировании цифровой экономики. Он подчеркнул, что компания может внести вклад в развитие цифровой экономики, дигитализации как в государственном, так и частном секторе. Такую уверенность вселяет экономическая политика, проводимая главой Азербайджанского государства.

Билл Макдермотт подчеркнул, что нынешняя стабильность экономики Азербайджана и усиление финансовой устойчивости страны закладывают широкую основу для развития цифровой экономики. В то же время цифровая экономика способствует стремительному увеличению количества рабочих мест. Генеральный исполнительный директор компании особо отметил, что развитие цифровой экономики может внести вклад и в обеспечение гендерного равенства.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией SAP SE. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество компании с соответствующими структурами Азербайджана внесло вклад в развитие экономики, повышение прозрачности, создание новых рабочих мест в нашей стране. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение продолжения сотрудничества в этом направлении.