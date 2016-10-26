Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов четырех стран

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Джибути в нашей стране Мохаммеда Али Камиля.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Сегодня президент Ильхам Алиев принял также верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в нашей стране Алламы Сиддики.

Президент Азербайджана также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Южно-Африканской Республики в нашей стране Пуле Исаака Малефане.

После этого президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в нашей стране Якупития Куруппу Араччидж Роханаджитха.