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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов четырех стран

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Джибути в нашей стране Мохаммеда Али Камиля.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. 

    Сегодня президент Ильхам Алиев принял также верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в нашей стране Алламы Сиддики.

    Президент Азербайджана также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Южно-Африканской Республики в нашей стране Пуле Исаака Малефане.

    После этого президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в нашей стране Якупития Куруппу Араччидж Роханаджитха.

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