​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси в Азербайджане

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в нашей стране Геннадия Ахрамовича.

Как сообщает Report, посол Геннадий Ахрамович обошел строй почетного караула.

Геннадий Ахрамович вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Дипломат Геннадий Ахрамович сказал, что гостеприимство и искреннее отношение нашего народа, проявленные с первого дня его приезда в нашу страну, произвели на него приятное впечатление.

Выразив признательность послу за теплые слова, глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ также с большой симпатией относится к белорусскому народу. Коснувшись связей высокого уровня между нашими странами и народами, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между главами государств и руководителями отдельных структур существуют искренние отношения, выразил удовлетворение тем, что двусторонние отношения построены на основе принципов дружбы и взаимопомощи.

Отметив, что наши народы сближают многие ценности, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность того, что связи между Азербайджаном и Беларусью в последние годы динамично развиваются во всех сферах. Указав на значение дальнейшего развития отношений, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул роль посольства с точки зрения укрепления этих связей. Глава государства выразил надежду на то, что Геннадий Ахрамович в период своей дипломатической деятельности будет активно работать и приложит усилия для определения новых форм сотрудничества, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в нашей стране Геннадий Ахрамович подчеркнул, что между нашими странами создана прочная база для активного развития азербайджано-белорусских двусторонних отношений и дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах. Геннадий Ахрамович сообщил, что, принимая свое назначение на должность посла в Азербайджане, получил от президента своей страны Александра Лукашенко очень четкие указания, связанные с дальнейшим и динамичным развитием наших связей на основе существующей базы. Посол заверил, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений во всех областях.