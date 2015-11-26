Президент Ильхам Алиев принимает участие в работе XII сессии Генеральной конференции ИСЕСКО

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в Баку приступила к работе XII сессия Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Как сообщает Report, в сессии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева.
Мероприятие началось с чтения аятов из Корана.
Глава государства выступил на открытии сессии.
Президент Ильхам Алиев сообщил о награждении его Распоряжением генерального директора ИСЕСКО Абдельазиза бен Османа аль-Тувейджри орденом “Достлуг” и вручил ему высокую государственную награду.
Генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз бен Осман аль-Тувейджри выразил признательность главе государства за присуждение ему высокого государственного ордена.
Затем представителю Нигерии была вручена премия ИСЕСКО "Грамотность" за 2015 год.
Далее было сделано совместное фото.
News DepartmentАвтор новости
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