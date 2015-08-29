Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее развитие и укрепление традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания".