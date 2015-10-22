Президент Ильхам Алиев: Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией развиваются успешно

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Республики Дагестан Российской Федерации Рамазана Абдулатипова.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что визит руководителя Республики Дагестан Российской Федерации Рамазана Абдулатипова в нашу страну является хорошей возможностью для обсуждения традиционных братских связей. Отметив, что связи между нашей страной и Республикой Дагестан Российской Федерации имеют очень важное значение для региона и, в целом, с точки зрения развития азербайджано-российских отношений, президент Ильхам Алиев констатировал, что с укреплением межгосударственных двусторонних отношений усиливаются и азербайджано-дагестанские традиционные связи. Поздравив Рамазана Абдулатипова и всех дагестанцев с проведением на высоком уровне двухтысячелетнего юбилея города Дербент, глава государства сказал, что это стало огромным событием для региона. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Рамазана Абдулатипова за добрые слова об Азербайджане, общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве и выдающемся государственном деятеле Азизе Алиеве, высказанные им во время юбилейного мероприятия, и решение о возведении в городе Дербент памятника Азизу Алиеву.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Россией, глава государства отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин еще раз подтвердил это в ходе визита в нашу страну в июне нынешнего года. Отметив важность регулярно проводимых между главами государств встреч на высшем уровне, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о недавней встрече с Владимиром Путиным в Казахстане и расценил успешно развивающиеся азербайджано-российские отношения как гарантию стабильности в регионе. Коснувшись вопроса расширения потенциала сотрудничества, глава государства подчеркнул важность дальнейшего развития связей с регионами Российской Федерации, в частности Республикой Дагестан, в экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Отметив важное значение сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Дагестан Российской Федерации, Рамазан Абдулатипов подчеркнул значение добрых отношений между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в развитии этих связей. Коснувшись периодических встреч глав государств, Рамазан Абдулатипов сказал, что в ходе его встреч с президентом России Владимир Путин всегда интересуется развитием связей с Азербайджаном и дает рекомендации, связанные с расширением самых добрых и активных отношений с нашей страной. Он также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с различными регионами Азербайджана.

Коснувшись двухтысячелетнего юбилея города Дербент, Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что наши народы веками жили вместе, и наша общая история имеет большое значение. Руководитель Республики Дагестан Российской Федерации также сказал, что проводимые по указанию президента Азербайджана созидательная работа и благоустройство в Дербенте воспринимаются с большим одобрением.