Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкая дружба и братство и впредь будут развиваться

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю национального праздника – Дня Республики Турции направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Мой дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

Сегодня братская Турция, оставаясь верной своим традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути независимости, демократии и экономического прогресса. Активная роль и позиция в происходящих в мире и регионе процессах позволяют Турции проводить заседания самых влиятельных международных организаций, саммиты. Пользуясь исключительным правом как принимающая сторона, Турция приглашает Азербайджан на эти форумы, что является истинным примером братства.

Уверен, что азербайджано-турецкая дружба и братство, стратегическое партнерство и союзничество и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, тесно связанных друг с другом глубокими историческими корнями, общими национально-духовными ценностями.

В этот радостный день еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания".

Также президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Турецкой Республики Бинали Йылдырыму.

В тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Мой дорогой Брат,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Турецкой Республики – Днем Республики.

Сегодня Турция является могущественной страной, обладающей демократическим и правовым государственным строем, уверенно продолжающей экономическое восхождение. Успехи братской Турции, ее растущий в мире и регионе авторитет безгранично радуют нас.

Убежден, что азербайджано-турецкая дружба и братство, и впредь играя важную роль в реализации всех совместных инициатив, будут вносить вклад в развитие двух стран, благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного мира и процветания".