Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия планируют расширение экономического сотрудничества

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Москве отметили хороший темп экономического, политического и гуманитарного взаимодействия Москвы и Баку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За прошлый год у нас рост товарооборота 34,4%, за первый квартал этого года – еще почти 19%. То есть это очень хороший темп, который нам нужно поддержать. Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно, по линии парламентов идут постоянные контакты, по линии общественных организаций гуманитарные связи развиваются. Очень рад вас видеть", - сказал Путин.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что, между странами есть также планы по расширению экономического сотрудничества, а также подчеркнул позитивное взаимодействие в гуманитарной сфере.

"Наше политическое взаимодействие – на очень высоком уровне, мы надежные друзья и партнеры, стратегические партнёры. Как Вы отметили, в экономической сфере динамика очень позитивная, и в этом году, и в прошлом. Есть планы по расширению экономического сотрудничества.

Мы видим конкретные результаты реализации проекта "Север-Юг", уже рост грузопотока из России через Азербайджан растет, и это тоже позитивный результат нашей деятельности. Во всех сферах, в гуманитарной сфере, считаю, что наши отношения вообще образцовые. Так что я рад тому, что мы имеем хорошую динамику, хорошие результаты и с надеждой смотрим в будущее, на укрепление наших связей", - заявил президент И.Алиев.