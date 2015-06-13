Президент Ильхам Алиев: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются очень позитивно и динамично

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, принимавшим участие в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу Российского государства Владимира Путина. Глава нашего государства поздравил российского коллегу по случаю национального праздника России:

"Вчера Россия отмечала день национального праздника. В первую очередь хотел бы еще раз поздравить Вас и весь российский народ с этим праздником, а также отметить, что мы в Азербайджане очень ценим то, что в день национального праздника России Вы посетили нашу страну. Мы рассматриваем это как проявление дружбы и высокого уровня сотрудничества между нашими странами.

На самом деле, отношения между нашими странами развиваются очень позитивно, динамично, и с каждым годом планку мы поднимаем все выше и выше. Мы с Вами встречаемся достаточно регулярно - и в Москве, и в Баку, и в других местах. Также наши отраслевые министры общаются. По всем направлениям идет активный диалог, и межпарламентские связи укрепляются. В экономической сфере есть хорошие результаты. Несмотря на сложности в мировой экономике, мы все-таки наращиваем потенциал взаимного сотрудничества в экономической сфере. Гуманитарная сфера всегда являлась, я бы сказал, образцовой в наших отношениях, и мы приумножаем наши достижения.

Иными словами, между нашими странами установился такой уровень отношений, который позволяет активно сотрудничать, наращивать сотрудничество и смотреть в будущее с оптимизмом.

Еще раз добро пожаловать в Азербайджан".

Президент Российской Федерации поблагодарил Ильхама Алиева за поздравление:

"Я со своей стороны хотел бы Вас поздравить со вчерашним открытием первых в истории Европейских игр. Должен сказать, что это было впечатляющее зрелище: очень талантливое, красивое, достойное этого крупного спортивного международного мероприятия. Не зря, должен констатировать, работали те, кто занимался подготовкой этого праздника, - у них получилось и получилось очень хорошо.

Я разделяю Ваши оценки по поводу уровня и характера наших межгосударственных отношений. Хочу отметить, что, несмотря на все турбулентности в экономике, товарооборот между нашими странами растет: в прошлом году он вырос, по-моему, на 12 с лишним процентов, а за первый квартал этого года - уже почти на шесть. И это, в общем, говорит о том, что азербайджанские предприниматели пользуются ситуацией, которая складывается на наших рынках, в том числе и на продовольственном рынке. Хочу подчеркнуть, что это нас очень радует. И больше того, если это сотрудничество будет расширяться, будет еще и лучше, мы в этом заинтересованы.

Немало усилий мы прилагаем к тому, чтобы диверсифицировать наши отношения, и для этого есть все предпосылки. Как раз сегодня мы об этом и поговорим.

Спасибо большое за приглашение".

После встречи состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина.