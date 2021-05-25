Президент и премьер-министр ОАЭ поздравили Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания под Вашим мудрым руководством и прогресса".
Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
В поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент.
Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания и прогресса под Вашим мудрым руководством".