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Президент и премьер-министр ОАЭ поздравили Ильхама Алиева

Президент и премьер-министр ОАЭ поздравили Ильхама Алиева Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 20:51
Президент и премьер-министр ОАЭ поздравили Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания под Вашим мудрым руководством и прогресса".

Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания и прогресса под Вашим мудрым руководством".

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Prezidenti və Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

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