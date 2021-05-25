Президент и премьер-министр ОАЭ поздравили Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания под Вашим мудрым руководством и прогресса".

Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - дальнейшего процветания и прогресса под Вашим мудрым руководством".