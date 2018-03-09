Президент и премьер-министр Грузии направили Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство, глубоко опечален полученным известием о пожаре, произошедшем в Республиканском наркологическом центре в городе Баку.
От имени народа Грузии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, правительству и народу Азербайджана.
Ваше превосходительство, прошу передать семьям погибших мои соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.
Всегда можете рассчитывать на поддержку Грузии".
В то же время письмо с соболезнованиями в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева направил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство,
От имени правительства и народа Грузии, от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Республиканском наркологическом центре в Баку пожаром, приведшим к гибели людей.
В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с братским азербайджанским народом, разделяем горе семей погибших, желаем им терпения и выдержки".
News DepartmentАвтор новости
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