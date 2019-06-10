Президент Азербайджана позвонил новому президенту Казахстана

10 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства передал Касым-Жомарту Токаеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.