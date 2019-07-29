Президент Азербайджана поздравил короля Марокко

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил королю Марокко Мохаммеду VI поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
Мой дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Марокко – постоянного благополучия и процветания".
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