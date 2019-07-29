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Президент Азербайджана поздравил короля Марокко

Президент Азербайджана поздравил короля Марокко

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил королю Марокко Мохаммеду VI поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше величество,

Мой дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут расширяться и развиваться в соответствии с волей наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Марокко – постоянного благополучия и процветания".

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