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Президент Азербайджана поздравил главу Монголии

Президент Азербайджана поздравил главу Монголии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-монгольские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии - постоянного мира и благосостояния". 

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