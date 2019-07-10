Президент Азербайджана поздравил главу Монголии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.
Убежден, что азербайджано-монгольские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии - постоянного мира и благосостояния".
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