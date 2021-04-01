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Президент Азербайджана выразил признательность Тюркскому Совету

Президент Азербайджана выразил признательность Тюркскому Совету «С первого дня войны мы получили большую поддержку от братской Турции. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган 27 сентября – в день начала войны открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела огромное значени
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 07:37
Президент Азербайджана выразил признательность Тюркскому Совету

«С первого дня войны мы получили большую поддержку от братской Турции. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган 27 сентября – в день начала войны открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела огромное значение. Мой дорогой брат сказал, что Азербайджан не одинок, Турция находится рядом с Азербайджаном. Конечно, это стало очень серьезным месседжем, серьезным сигналом. Это позволило нам успешно провести контрнаступательную операцию, позволило, чтобы посторонние силы не вмешивались в данный вопрос».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Я всегда говорил, что если не будет внешнего вмешательства, то Азербайджан в короткий срок может решить нагорно-карабахский вопрос, так оно и произошло. Хочу выразить глубокую признательность братской Турции и ее уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за эту поддержку. Многочисленные заявления Президента Эрдогана и других официальных лиц Турции в период войны и в различные времена сыграли особо важную роль в решении вопроса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган первым поздравил меня и азербайджанский народ с освобождением Шуши. Он передал нам это поздравление 8 ноября. 28 сентября – через день после начала войны Тюркский совет выступил с заявлением, поддерживающим Азербайджан. После этого он несколько раз выступал с аналогичными заявлениями и во время войны. Мы выражаем признательность Тюркскому совету. Политическую поддержку нам оказали другие международные организации – Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türk Şurasına təşəkkür edib

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