Президент Азербайджана встретился с македонским коллегой

15 марта, 2018 15:19

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Македония Георге Ивановым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.