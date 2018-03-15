Президент Азербайджана встретился с македонским коллегой

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Македония Георге Ивановым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Македония Георге Ивановым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook