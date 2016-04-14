​Президент Азербайджана присутствовал на обеде в честь участников XIII Саммита ОИС

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня от имени премьер-министра Турецкой Республики Ахмета Давутоглу был дан обед в честь участников XIII Саммита Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Report, на обеде присутствовал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступая на церемонии, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил уверенность в том, что нынешний саммит Организации исламского сотрудничества будет плодотворным. Отметив, что саммит проходит в очень сложное для всего мира время, глава турецкого правительства подчеркнул, что исламский мир посылает из Стамбула международному сообществу месседж мира и сотрудничества.

"Исламский мир являлся в истории центром всех культур, на этом пространстве были созданы самые сильные государства", - сказал Ахмет Давутоглу, выразив надежду на то, что Организация исламского сотрудничества окажет содействие утверждению мира и стабильности на этом географическом пространстве.

Премьер-министр Турции подчеркнул значение совместной борьбы с силами, пытающимися отождествлять Ислам с террором, отметил важность единой позиции в вопросах устранения формируемых в связи с Исламом негативных мнений, оказания помощи беженцам из Сирии, Ирака и Ливии, проведения диалога высокого уровня между исламскими странами, дальнейшего развития экономического сотрудничества, совместной борьбы с инициативами, направленными на раскол исламского мира, скорейшего освобождения от оккупации всех захваченных территорий, принадлежащих исламскому миру, в том числе нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Отметим, что созданная в 1969 году Организация исламского сотрудничества объединяет около 60 исламских государств. В организации, тесно сотрудничающей с ООН, объединились мусульманские общины некоторых стран. Представители ряда международных организаций также имеют статус наблюдателя при Организации исламского сотрудничества.