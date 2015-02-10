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    ​Президент Азербайджана принял заместителя председателя правительства России

    Строны выразили удовлетворение динамичным развитием товарооборота и вложениий инвестиций

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Аилев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича.

    Как сообщает Report, А.Дворкович передал Ильхаму Алиеву приветствия президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

    На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Россией в различных сферах, значении регулярных встреч президентов двух стран для укрепления связей и выражено удовлетворение динамичным развитием товарооборота и вложений инвестиций.

    Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей и обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.

    Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность за приветствия Владимира Путина и Дмитрия Медведева и попросил Аркадия Дворковича передать свои теплые пожелания и приветствия главе и премьер-министру России. 

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