​Президент Азербайджана принял заместителя председателя правительства России

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Аилев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича.

Как сообщает Report, А.Дворкович передал Ильхаму Алиеву приветствия президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Россией в различных сферах, значении регулярных встреч президентов двух стран для укрепления связей и выражено удовлетворение динамичным развитием товарооборота и вложений инвестиций.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей и обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность за приветствия Владимира Путина и Дмитрия Медведева и попросил Аркадия Дворковича передать свои теплые пожелания и приветствия главе и премьер-министру России.