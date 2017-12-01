Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Эстонии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Свена Миксера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Свена Миксера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook