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    Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Эстонии

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана© President.az

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Свена Миксера.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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