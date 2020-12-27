Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый господин Премьер-министр,
Сердечно поздравляю Вас по случаю переназначения на пост Премьер-министра Грузии.
Сегодня азербайджано-грузинские отношения динамично и всесторонне развиваются в соответствии с волей наших народов, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства.
Верю, что наши постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут способствовать благосостоянию наших народов, укреплению стратегического партнерства между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности".