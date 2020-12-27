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Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии

Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.
Внешняя политика
27 декабря 2020 г. 11:28
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии
Георгий Гахария и Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас по случаю переназначения на пост Премьер-министра Грузии.

Сегодня азербайджано-грузинские отношения динамично и всесторонне развиваются в соответствии с волей наших народов, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства.

Верю, что наши постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут способствовать благосостоянию наших народов, укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Gürcüstanın Baş nazirini təbrik etdi

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