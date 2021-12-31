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Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу с Днем Свободы

Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу с Днем Свободы Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Внешняя политика
31 декабря 2021 г. 15:22
Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу с Днем Свободы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы.

Развитие азербайджано-кубинских связей вызывает удовлетворение. Хочу особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19.

Верю, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут успешно развиваться и впредь, продолжится наше сотрудничество в многосторонних институтах, включая ООН и Движение неприсоединения.

В этот знаменательный день выражаю Вам мои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кубы неизменного спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Kubanın dövlət başçısını təbrik edib

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