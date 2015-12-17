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    Президент Азербайджана поздравил эмира Катара

    Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. 

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным Днем Государства Катар.

    Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Катара – постоянного благополучия и процветания".

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