Президент Азербайджана: Наша война была освободительной

Наша война была освободительной.

Наша война была освободительной.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Мы воевали на своей территории. Наша война была освободительной войной. И поэтому это была справедливая война. Наша война не была оккупационной войной. И поэтому в нашей армии не было ни одного человека, который бы покинул поле боя. В течение сорока четырех дней, когда наши города и села обстреливались ракетами «Искандер», никто не покидал поле боя. А в Армении было 11 тыс. дезертиров. Почему? Не потому, что они проигрывали на поле боя. Потому что их война была оккупационной войной. Не было мотивации", - подчеркнул глава государства.