Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Республики Македония

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Македония Георге Иванову.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Македонией, наши постоянно расширяющиеся связи и впредь будут служить интересам двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – благополучия и процветания".