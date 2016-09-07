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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Республики Македония

    Ильхам Алиев поздравил Георге Иванова с Днем независимости

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Македония Георге Иванову.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Македонией, наши постоянно расширяющиеся связи и впредь будут служить интересам двух народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – благополучия и процветания".

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