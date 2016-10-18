Президент Азербайджана: Кризис нефтяных цен нас даже чуть-чуть оздоровил

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В государственный бюджет Азербайджана на 2017 год заложена цена на нефть в 40 долларов за баррель, и Баку не ожидает рисков при изменении цены на нефть. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik Азербайджан президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы бюджет этого года рассчитали из цены 25 долларов за баррель, его пересмотрев, и тем самым этот год мы завершаем с профицитом. Следующий год закладываем 40 долларов. Думаем, что ниже этого не должно упасть, поэтому в принципе каких-то дополнительных сложностей для нас это не создает. Единственное, что нам пришлось сократить государственные инвестиционные проекты", — заявил президент Ильхам Алиев в интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По словам Алиева, главная задача на сегодня — "диверсифицировать экспорт, выйти на рынки с конкурентоспособными товарами и заместить те валютные потери", которые Азербайджан несет от снижения цены на нефть.

"Может быть, это даже к лучшему, потому что слишком много было инвестиций и слишком много потребностей. Знаете, когда много денег – много заказов поступает из различных государственных структур. Поэтому этот кризис нефтяных цен нас даже чуть-чуть оздоровил, привел в чувство и показал, что нужно очень экономно расходовать средства. Что мы и делаем", — отметил президент Азербайджана.

При этом Алиев отметил, что нефтяной рынок в целом настроен "в пользу увеличения цены на нефть до 60, может быть, 70 долларов". "Что было бы выгодно, я думаю, всем: и компаниям – это бы позволило им инвестировать, и производящим странам – они могли бы получить средства на различные проекты. Ну и потребителям, которые выиграли бы, в конечном итоге, от размещения тех заказов, которых они сейчас лишились", — сказал он.