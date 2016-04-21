Президент Азербайджана вручил министру связи и информационных технологий Ирана орден "Достлуг"

Махмуд Ваэзи подчеркнул, что испытывает чувство гордости оттого, что служит своему народу и соседнему азербайджанскому народу, который исповедует ту же религию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Махмудом Ваэзи.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев сказал, что Махмуд Ваэзи проводит очень большую работу для развития дружественных связей между нашими странами, азербайджанский народ и государство высоко оценивают эту работу.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи удостоен одной из высоких наград Азербайджана – ордена "Достлуг", и вручил ему орден.

Выразив признательность главе государства за присуждение ему одной из высоких наград Азербайджана – ордена "Достлуг", министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуд Ваэзи подчеркнул, что испытывает чувство гордости оттого, что служит своему народу и соседнему азербайджанскому народу, который исповедует ту же религию.

Коснувшись церемонии закладки 20 апреля на азербайджано-иранской государственной границе фундамента железнодорожного моста над рекой Астара, глава государства расценил это как результат работы, проделанной за минувший период, и выразил удовлетворение реализацией всех достигнутых договоренностей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что встретился в Стамбуле с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани и стороны еще раз обсудили предстоящую работу, связанную с развитием связей. Глава государства с удовлетворением вспомнил также о своем визите в Исламскую Республику Иран.

Министр связи и информационных технологий Махмуд Ваэзи передал главе государства искренние приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. Махмуд Ваэзи сказал, что глава государства его страны с большим удовлетворением воспоминает встречу с президентом Ильхамом Алиевым в Стамбуле. Он подчеркнул, что под руководством глав государств связи между нашими странами в сфере двустороннего и международного сотрудничества успешно развиваются.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Хасана Рухани и просил передать его приветствия президенту Ирана.