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    ​Президент Азербайджана: Это чудовищное преступление против государственности Турции и турецкого народа

    Президент Азербайджана направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Дорогой брат,

    С большим беспокойством и сожалением наблюдал за произошедшими в Турции минувшей ночью событиями, связанными с попыткой государственного переворота. Это чудовищное преступление, с одной стороны, против государственности Турции, а с другой, - против турецкого народа, его воли и выбора.

    Азербайджанский народ и государство, всегда находящиеся рядом с турецким народом и государством, решительно осуждают и считают неприемлемым это преступление, направленное против Конституции и демократии Турции. Уверен, что в результате принятых Вами решительных мер по пресечению попытки переворота, продемонстрировавших единство народа и власти Турции, ситуация в братской стране за короткое время стабилизируется и войдет в прежнее русло.

    Дорогой брат, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, отдавших жизнь во имя пресечения попытки государственного переворота, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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