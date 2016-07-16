​Президент Азербайджана: Это чудовищное преступление против государственности Турции и турецкого народа

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

С большим беспокойством и сожалением наблюдал за произошедшими в Турции минувшей ночью событиями, связанными с попыткой государственного переворота. Это чудовищное преступление, с одной стороны, против государственности Турции, а с другой, - против турецкого народа, его воли и выбора.

Азербайджанский народ и государство, всегда находящиеся рядом с турецким народом и государством, решительно осуждают и считают неприемлемым это преступление, направленное против Конституции и демократии Турции. Уверен, что в результате принятых Вами решительных мер по пресечению попытки переворота, продемонстрировавших единство народа и власти Турции, ситуация в братской стране за короткое время стабилизируется и войдет в прежнее русло.

Дорогой брат, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, отдавших жизнь во имя пресечения попытки государственного переворота, желаю скорейшего выздоровления раненым".