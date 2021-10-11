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Президент: Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины

Президент: Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины "Согласно моему предложению на саммите, – это предложение затем получило поддержку более чем 150 стран, - в декабре 2020 года на уровне глав государств и правительств была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с кор
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 13:46
Президент: Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины
Ильхам Алиев

"Согласно моему предложению на саммите, – это предложение затем получило поддержку более чем 150 стран, - в декабре 2020 года на уровне глав государств и правительств была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения

"Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan donated more than 150,000 doses of COVID-19 vaccine to 4 countries free of charge 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan təmənnasız olaraq dörd ölkəyə 150 min doza peyvənd ianə edib"

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