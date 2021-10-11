Президент: Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины

"Согласно моему предложению на саммите, – это предложение затем получило поддержку более чем 150 стран, - в декабре 2020 года на уровне глав государств и правительств была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с кор

"Согласно моему предложению на саммите, – это предложение затем получило поддержку более чем 150 стран, - в декабре 2020 года на уровне глав государств и правительств была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения

"Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины", - добавил глава государства.