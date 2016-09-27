Пресс-служба Святого Престола: Визит Папы Римского в регион Южного Кавказа - путешествие мира

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Визит Папы Римского Франциска в регион Южного Кавказа станет путешествием мира, и Папа принесет послание примирения для всего региона.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил глава пресс-службы Святого Престола Грег Берк.

Напомним, что Папа намерен совершить визит в Грузию и Азербайджан с 30 сентября по 2 октября. 24-26 июня Папа Римский также посетил Армению.

"Это 16-ый международный тур Франциска, и Грузия и Азербайджан станут соответственно 23 и 24-ой страной, которую посетит Папа Римский", - отметил Г.Берк.

По его словам, визит в Грузию и межконфессиональный Азербайджан подытожат региональный визит на Южный Кавказ после визита Папы в Армению в июне этого года.

Говоря о ситуации вокруг продолжающегося армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Г.Берк подчеркнул, что он не может предвидеть, что может сказать Папа, но посоветовал "подождать и посмотреть".