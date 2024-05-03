Гендиректор ЕК: Мир между Азербайджаном и Арменией изменит все в регионе

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман в интервью Report коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, работ по разминированию после освобождения территорий от о

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман в интервью Report коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, работ по разминированию после освобождения территорий от оккупации и помощи Евросоюза Азербайджану в этой сфере:

- Господин Копман, Азербайджан столкнулся с серьезной минной проблемой. Потребуются годы, чтобы полностью разминировать освобожденные территории. Какова поддержка Еврокомиссии Азербайджану в разминировании территорий?

- Имеется программа поддержки, работающая с ANAMA, чтобы помочь решить проблему мин по трем направлениям: обучению, предоставлению оборудования и покрытие расходов на проведение операций по разминированию. Таким образом, мы вносим свой финансовый вклад, в общей сложности мы мобилизовали 12 млн евро. Мы также предложили техническую поддержку и помощь, и я должен сказать, что это только начало. Считаем это чрезвычайно важным, поэтому хотим, чтобы это стало одним из ключевых приоритетов нашего сотрудничества.

- Азербайджан и Армения уже достигли предварительных договоренностей касательно делимитации границы. Также Армения согласилась вернуть четыре оккупированных села Газахского района. Как вы оцениваете эти договоренности?

- Первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы действительно очень воодушевлены той работой, которая сейчас ведется. Насколько мне известно, есть уже договоренность по четырем участкам границы. Я также понимаю, что команды по разминированию действительно работают вместе. Вчера мне сказали, что Азербайджан предложил Армении некоторое оборудование для разминирования, что действительно приятно слышать. Также очень приятно слышать, что, по-видимому, две женские команды работают плечом к плечу, или лучше сказать лицом к лицу по очистке от мин. Так что мы считаем это чрезвычайно позитивным. Очевидно, что наша стратегическая цель - обеспечить восстановление мира в регионе. Мы нацелены очень тесно сотрудничать с обеими странами [Азербайджаном и Арменией], как на двустороннем, так и на региональном уровнях. Поэтому мы считаем, что работа, которую вы проводите, действительно очень позитивна.

- Верите ли вы в то, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время на фоне текущих позитивных событий?

- Это процесс происходит напрямую между двумя странами. И я очень рад, что две страны вместе продвигают его. Я понимаю, что будет еще ряд встреч. И я очень надеюсь, что вы достигнете мирного соглашения, которое мы, конечно, полностью поддержим. Полагаю, что все продвигается успешно. Честно говоря, никто не ожидал, что все пойдет так хорошо. Поэтому поздравляю обе страны. И мы рассматриваем это, как я уже говорил, как чрезвычайно позитивное событие.

Я думаю, что мир в регионе изменит все. Регион обладает огромным потенциалом. Мы, европейцы, очень хотели бы работать с ним. И я думаю, что если этот затянувшийся региональный конфликт будет окончательно улажен, то шансы на рост, развитие и экономические связи между ЕС и регионом только возрастут.

- В чем может заключаться вклад Европейского союза в достижение мира?

- Мы можем поддержать его разными способами. Но поддержка должна быть связана с тем, чего хотят страны. Страны суверенны. Они сами ведут переговоры. Если им нужна наша помощь, мы будем рядом. Наши двери открыты. Но на данный момент, как мне кажется, обе страны прекрасно справляются сами, что просто замечательно.

- Хотелось бы также узнать ваше отношение к тому, что российские миротворцы покидают освобожденные от оккупации территории.

- Не хочу комментировать о российских миротворцах. Это хорошо, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. И в этом смысле нормально, что страна берет на себя ответственность за свою территорию посредством своей полиции и армии. Так что с этой точки зрения я думаю, что уход иностранных войск, - это хорошо.

- И напоследок хотелось бы знать, какую поддержку Европейская комиссия готова оказать Азербайджану в рамках COP29? Предусмотрено ли сотрудничество в этом направлении?

- Мы собираемся обсудить это сегодня, мы встретимся с министром, который будет председателем COP. Я не могу раскрыть детали сейчас, но мы, безусловно, предложим свою помощь. Считаем, что COP - это большое достижение для Азербайджана, это признание той работы, которую вы проводите в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, борьбы с изменением климата. И мы готовы решительно это поддержать.