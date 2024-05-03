В Бонне прошла конференция "COP29 и последующий период – мир, безопасность и изменение климата"

В рамках процесса подготовки международного гражданского общества к COP29, которую примет Азербайджан, 3 мая в немецком городе Бонн Европейский фонд LINKS провел конференцию на тему "COP29 и последующий период - мир, безопасность и изменение климата".

В рамках процесса подготовки международного гражданского общества к COP29, которую примет Азербайджан, 3 мая в немецком городе Бонн Европейский фонд LINKS провел конференцию на тему "COP29 и последующий период - мир, безопасность и изменение климата".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, в конференции приняли участие представители ООН, Европейского Союза, а также влиятельных неправительственных организаций и мозговых центров.

На открытии конференции выступили главный переговорщик по климату ОАЭ Хана Аль-Хашими, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, директор по энергетической дипломатии, климату и безопасности Министерства иностранных дел Германии Маркус Хикен.

В выступлениях было отмечено, что существует серьезная взаимосвязь между изменением климата и будущими конфликтами, а также подчеркнута важность поиска совместных ответов на подобные новые глобальные вызовы в рамках COP29, которую примет Азербайджан.