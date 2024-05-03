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В Бонне прошла конференция "COP29 и последующий период – мир, безопасность и изменение климата"

В Бонне прошла конференция "COP29 и последующий период – мир, безопасность и изменение климата" В рамках процесса подготовки международного гражданского общества к COP29, которую примет Азербайджан, 3 мая в немецком городе Бонн Европейский фонд LINKS провел конференцию на тему "COP29 и последующий период - мир, безопасность и изменение климата".
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 14:43
В Бонне прошла конференция COP29 и последующий период – мир, безопасность и изменение климата

В рамках процесса подготовки международного гражданского общества к COP29, которую примет Азербайджан, 3 мая в немецком городе Бонн Европейский фонд LINKS провел конференцию на тему "COP29 и последующий период - мир, безопасность и изменение климата".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, в конференции приняли участие представители ООН, Европейского Союза, а также влиятельных неправительственных организаций и мозговых центров.

На открытии конференции выступили главный переговорщик по климату ОАЭ Хана Аль-Хашими, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, директор по энергетической дипломатии, климату и безопасности Министерства иностранных дел Германии Маркус Хикен.

В выступлениях было отмечено, что существует серьезная взаимосвязь между изменением климата и будущими конфликтами, а также подчеркнута важность поиска совместных ответов на подобные новые глобальные вызовы в рамках COP29, которую примет Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоBonn hosts conference on COP29 and beyond
Версия на азербайджанском языке ФотоBonnda “COP29 və sonrası - sülh, təhlükəsizlik və iqlim dəyişikliyi” mövzusunda konfrans keçirilib

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